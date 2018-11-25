Россия разбомбила в Сирии позиции боевиков за применение хлора

Источник: DW

После предположительного обстрела противниками сирийского президента Башара Асада города Алеппо химическими боеприпасами их позиции в регионе подверглись бомбардировкам. Как сообщил в воскресенье, 25 ноября, Сирийский наблюдательный совет по правам человека, авиаудары по западным предместьям Алеппо поблизости от провинции Идлиб стали первыми на северо-западе Сирии с тех пор, как Россия и Турция договорились в сентябре о создании буферной зоны вдоль линии соприкосновения оппозиции и правительственных войск в этой провинции.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что удары по позициям террористов нанесли российские военно-космические силы. По его словам, в результате авиаударов уничтожены позиции боевиков. По данным российской разведки, исламисты готовились к повторному применению химических боеприпасов. О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии " связи, отметил Конашенков.

Накануне Россия и власти в Дамаске обвинили боевиков"Джебхат ан-Нусры" в использовании снарядов с хлором при обстреле, в ходе которого пострадали 107 жителей Алеппо. У них наблюдаются симптомы удушья.