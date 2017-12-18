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18.12.2017

Россия решила отозвать своих представителей из СЦКК 19 декабря

Источник: 112.ua

Россия решила отозвать своих представителей из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) 19 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел России.

"Дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 г. входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины", - сказано в нем.

Такое решение принято в связи запланированным с 1 января 2018 года новым порядком въезда в Украину граждан России, в том числе введением предварительного электронного сообщения о намерении посетить страну.

Напомним, что по данным украинской разведки, боевики во вторник, 19 декабря, могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии столкновения района проведения АТО, а именно планируют активизировать работу своих ДРГ на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов. 

Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) - группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков ОРДЛО. Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области.

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