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11.01.2019

Россия снижает добычу нефти

Источник: Корреспондент.net

Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. 

По его словам, в январе добыча нефти в России будет на 30 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.

Он также добавил, что Россия выйдет на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки в конце января.

Новак подчеркнул, что данный уровень добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017-2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией - на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.

Сегодня сообщалось, что нефть показала максимальный рост за два года. Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром составляла $61,51 за баррель.

 

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