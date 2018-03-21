Россия внесла "Фонд Маршалла" в список "нежелательных организаций"
Источник: DW
Министерство юстиции РФ внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States), учрежденную в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в список "нежелательных организаций". Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.
Генпрокуратура РФ признает нежелательными те иностранные НКО, которые, по ее оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. Президент страны Владимир Путин подписал закон о "нежелательных организациях" в мае 2015 года.
В июле 2017 года в перечень был внесен Черноморский фонд регионального сотрудничества, учрежденный "Германским фондом Маршалла".
The German Marshall Fund of the United States изначально создавался для сближения Европы и США. Целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.