Россия внесла "Фонд Маршалла" в список "нежелательных организаций"

Источник: DW

Министерство юстиции РФ внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States), учрежденную в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в список "нежелательных организаций". Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.