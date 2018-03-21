Россия внесла "Фонд Маршалла" в список "нежелательных организаций"

Теперь она, согласно закону, обязана прекратить деятельность на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы. В этот реестр российские власти вносят организации, причастные, по их мнению, "к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а также прав граждан РФ.

Генпрокуратура РФ признает нежелательными те иностранные НКО, которые, по ее оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. Президент страны Владимир Путин подписал закон о "нежелательных организациях" в мае 2015 года.

В июле 2017 года в перечень был внесен Черноморский фонд регионального сотрудничества, учрежденный "Германским фондом Маршалла".

The German Marshall Fund of the United States изначально создавался для сближения Европы и США. Целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.

