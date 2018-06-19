19.06.2018
Россия вводит ответные пошлины на товары из США
Источник: DW
Россия обложит дополнительными тарифами американские товары, имеющие аналоги на российском рынке. Об этом во вторник, 19 июня, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, данные "балансирующие меры" принимаются в ответ на протекционистские шаги США, которые вели пошлины на импорт стали и алюминия и отказываются компенсировать России понесенные ей потери. Орешкин уточнил, что Россия использует "свои права по Всемирной торговой организации (ВТО)", добавив, что повышение тарифных ставок не отразится на российских макроэкономических показателях.
Точный список облагаемых дополнительными пошлинами товаров будет составлен в ближайшие дни.
Инициировав "специальные защитные меры", Москва может повысить пошлины на американские товары на 537,6 миллиона долларов - в такую сумму Россия оценивает свои потери из-за американских пошлин на сталь и алюминий. Введя эти пошлины, США не проводили с РФ переговоров по линии ВТО, поэтому Москва считает себя вправе ввести односторонние меры.
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