Россия вводит ответные пошлины на товары из США

Источник: DW

Россия обложит дополнительными тарифами американские товары, имеющие аналоги на российском рынке. Об этом во вторник, 19 июня, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, данные "балансирующие меры" принимаются в ответ на протекционистские шаги США, которые вели пошлины на импорт стали и алюминия и отказываются компенсировать России понесенные ей потери. Орешкин уточнил, что Россия использует "свои права по Всемирной торговой организации (ВТО)", добавив, что повышение тарифных ставок не отразится на российских макроэкономических показателях.