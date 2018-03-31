Россия вышлет еще более 50 британских дипломатов в ответ на "кампанию Лондона"

Источник: Українські новини

Из России планируют выслать еще более 50 дипломатов из Великобритании в дополнение к уже 23 высланным. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Согласно ее заявлению, массовая высылка российских дипломатов рядом стран по Европе и миру была "кампанией Лондона".

"В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - заявила Захарова.

Также она уточнила, что на текущий момент количество британских сотрудников в России превышает число российской миссии в Великобритании более чем на 50 человек.