Россия высылает дипломатов 23 стран

Источник: Корреспондент.net

Россия в пятницу, 30 марта, объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет персонами нон грата столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данным государствам", - говорится в сообщении.