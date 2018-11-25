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25.11.2018

Россия захватила три украинских корабля - ВМС

Источник: Корреспондент.net

У Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения, сообщает пресс-служба ВМС.
 
"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - говорится в сообщении.
 
Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
 
Ранее сообщалось, что против украинских кораблей россияне применили оружие.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

 
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