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22.03.2019

Россия занимает четвертое место среди торговых партнеров ЕС

Источник: DW

Важнейшими внешнеэкономическими партнерами Евросоюза были и остаются США и Китай, на них в 2018 году пришлась треть всех экспортно-импортных поставок 28 стран ЕС. На третьем месте - Швейцария, затем идут Россия, Турция и Япония. Об этом сообщило 20 марта европейское статистическое ведомство Eurostat в Люксембурге.

Треть внешней торговли ЕС приходится на Америку и Китай

Оно отмечает, что в 2000 году доля США во внешней торговле ЕС составляла 25%, потом целое десятилетие неуклонно сокращалась и упала до 14%, однако с 2011 года вновь растет и в прошлом году, несмотря на введенные друг против друга заградительные  таможенные пошлины, достигла 17,1% (674 млрд евро). В свою очередь, доля Китая с 2000 года утроилась и составила в прошлом году 15,4% (605 млрд евро).

Торговля со Швейцарией все это время оставалась относительно стабильной. В 2018 году эта страна с населением в 8,5 млн человек купила в Евросоюзе и продала странам ЕС товаров в общей сложности на 265 млрд евро (доля в 6,7%).

Внешнеторговый оборот Евросоюза с Россией составил в прошлом году 254 млрд евро. Таким образом, РФ, несмотря на западные санкции, российское продовольственное эмбарго и провозглашенную Москвой политику импортозамещения, является сейчас четвертым по значению поставщиком продукции для ЕС (главным образом нефти, газа и угля) и рынком сбыта для товаров европейских фирм (главным образом машин, оборудования и автомобилей). Однако по сравнению с 2012 годом доля России во внешней торговле Евросоюза сократилась с почти 10% до нынешних 6,4%, указывает Eurostat в сообщении для прессы.

Турции и Японии еще долго не догнать Россию     

Судя по представленным цифрам, четвертому месту России среди важнейших торговых партнеров ЕС еще долго мало что будет угрожать. Во всяком случае, объемы торговли с Турцией были в 2018 году существенно ниже - 153 млрд евро (доля в 3,9%), а в нынешнем году, скорее всего, заметно сократятся, поскольку турецкая экономика впала сейчас в тяжелую рецессию.

Правда, в нынешнем году можно ожидать значительного роста товарообмена между Европейским Союзом и Японией, ведь с 1 февраля действует созданная ими зона свободной торговли. Однако до сих пор объемы двусторонних экспортно-импортных операций стабильно снижались, в результате чего доля Японии во внешней торговле ЕС сократилась с 2000 года более чем наполовину и составила в прошлом году 3,4% или 135 млрд евро, отмечает Eurostat. Так что Японии до России пока далеко, хотя шанс догнать и перегнать Турцию есть.

Впрочем, ключевое значение для членов Евросоюза имеет не внешняя торговля, а товарообмен друг с другом. Все они, за исключением Кипра и Великобритании, основную часть своего экспорта направляют в другие страны ЕС. При этом для 17 из 28 государств важнейшим рынком сбыта является Германия. Для такого же числа стран ФРГ оказалась в 2018 году важнейшим поставщиком импортных товаров.

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