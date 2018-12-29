Россия запретила ввоз из Украины сельхозпродукции, промтоваров, сырья и продовольствия

Источник: Українські новини

Россия запретила ввоз из Украины сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия.

"Постановлением от 29 декабря 2018 года №1716-83 вводится запрет на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины. Утверждён список таких товаров. Товары, в отношении которых введён запрет, в основном относятся к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие", - сказано в нем.

Отмечается, что указанное решение правительство РФ приняло в связи с указом Президента России Владимира Путина о введении санкций в отношении Украины.

Сказано, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров.

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Стало известно из сообщения пресс-службы российского правительства, что Россия запретила ввоз из Украины спирта, шоколада, овощей, ряда другой сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия.