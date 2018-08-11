Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне
Источник: Корреспондент.net
Российский танкер Механик Погодин, зашедший в порт Херсона, был заблокирован, заявила агентству ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала Москалькова.
К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий, заявила Москалькова.
"Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник", - сказала она.
По ее информации, с российским консулом моряки не встречались.
В пятницу СБУ обнаружила в торговом порту Херсона судно под российским флагом. Его владелец находится под санкциями Украины.