Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне

Источник: Корреспондент.net

Российский танкер Механик Погодин, зашедший в порт Херсона, был заблокирован, заявила агентству ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала Москалькова.

К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий, заявила Москалькова.

"Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник", - сказала она.

По ее информации, с российским консулом моряки не встречались.

В пятницу СБУ обнаружила в торговом порту Херсона судно под российским флагом. Его владелец находится под санкциями Украины.