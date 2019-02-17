Россия ждет итогов выборов в Украине – Волкер
Источник: Корреспондент.net
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Минские соглашения не работают должным образом, потому что Россия не заинтересована в их имплементации и не намерена предпринимать никаких действий в этом направлении до окончания выборов в Украине.
По словам Волкера, Москва не проявляет интереса к его встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов (в Украине – ред.)", – сказал Волкер.
Спецпредставитель США признал, что Минские соглашения не работают должным образом, поскольку Россия отказывается их имплементировать.
Также Волкер подчеркнул, что со стороны РФ "никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу".