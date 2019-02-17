Россия ждет итогов выборов в Украине – Волкер

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов (в Украине – ред.)", – сказал Волкер.

Спецпредставитель США признал, что Минские соглашения не работают должным образом, поскольку Россия отказывается их имплементировать.

Также Волкер подчеркнул, что со стороны РФ "никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу".