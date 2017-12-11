Россияне более демократичны, чем хотят казаться

Источник: DW

Умом Россию не понять, опросом общим не измерить. В этом еще раз убедились авторы социологического исследования о восприятии свободы жителями России, проведенного Фондом имени Фридриха Наумана (Германия). С одной стороны, в российском обществе крайне выражены гомофобия и стремление к экономической самоизоляции. С другой стороны, две трети опрошенных считают важным, чтобы в стране была демократия.

Девиз немецкого либерального Фонда имени Наумана - "За свободу”. Отношение в России к этой самой свободе и решили выяснить эксперты фонда в ходе социологического опроса, проведенного этим летом. Он был официально представлен вечером, 11 декабря, в Москве - а в распоряжении DW оказались его результаты. Они свидетельствуют о том, что в российском обществе хотя и наблюдаются авторитарные тенденции, однако в большинстве вопросов мнения разделились, и все далеко не так однозначно.

Как рассказал в интервью DW глава московского представительства фонда Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven), в ходе опроса использовалась особая техника - респондентов спрашивали не только о том, что они думают, но и просили прокомментировать вымышленные ситуации. Это связано с тем, что независимые социологи сомневаются в результатах опросов в странах с авторитарными тенденциями - респонденты там склонны отвечать не то, что они думают на самом деле, а то, что - как им кажется - от них ждут. Результаты опросов в отношении вымышленных ситуаций могут заметно отличаться от ответов респондентов на вопросы, касающиеся их лично.

Контроль за СМИ? Нужен!

Один из примеров - свобода слова. Государственный контроль над средствами массовой информации считают нужным 30,2%, а еще 39,7% согласны, что контроль нужен только в "особых случаях” (например, в целях безопасности). Лишь 25,8% говорят, что СМИ должны быть полностью свободными.

Однако когда в конкретной вымышленной ситуации работодатель пытается запретить сотруднику политические комментарии в Сети, 53,2% опрошенных высказываются против и лишь 37,7% за.

При этом две трети опрошенных (64,3%) считают, что российское государство не вмешивается в частную жизнь граждан.

В одной из ситуаций вымышленный журналист находит архивные материалы, свидетельствующие о том, что его дед участвовал в массовых расстрелах. Журналист игнорирует просьбу бабушки и публикует статью об истории своей семьи - 35,4% поддерживают этот поступок, но 53,6% не соглашаются с ним.

По закону или по "понятиям”?

Похожая ситуация наблюдается и в отношении коррупции и правовой сознательности. 55,9% респондентов считают, что большинство населения страны живут по неформальным правилам и личным договоренностям, лишь 34% по закону. Однако самих себя опрошенные считают вполне законопослушными - 77% признаются в верности законам и лишь 16,7% говорят, что живут по неформальным договоренностям. А вот в вымышленной ситуации дачи взятки полицейскому при нарушении ПДД 34,6% согласны с действиями взяточницы, а 60,4% - нет.

Другой вывод исследования - потенциал активного участия в гражданских инициативах на бытовом уровне выше, чем явка на выборах. В ситуации, когда житель дома решает не ходить на общее собрание жильцов, 42,9% опрошенных критикуют его, а 52,8% поддерживают.

Экономическая самоизоляция и гомофобия

Больше половины опрошенных (52,4%) соглашаются с мнением, что для развития российской экономики надо ограничить присутствие иностранных компаний в стране. Лишь 36% уверены, что "чем больше иностранных компаний, тем лучше". 57,7% считают полезным ограничение на ввоз товаров из-за границы, то есть ограничение конкуренции.

Отношение к сексуальным меньшинствам гораздо хуже, чем к этническим. 66,2% опрошенных поддерживают дискриминацию мигрантов на рынке труда, однако 73,6% одобряют помощь детям мигрантов в рамках школьного образования. Однако когда речь заходит о гомосексуальности, вердикт большинства однозначен - 72,9% респондентов не хотят, чтобы в школе, где учатся их дети, работал учитель-гей.

Все не так плохо?

Толковать результаты исследования можно как в пользу авторитаризма, так и в пользу демократии. Глава московского представительства Фонда Наумана склоняется к оптимистичной оценке.

"Я думаю, что российское общество настроено гораздо более демократично, чем принято думать, - говорит в интервью русской редакции DW глава московского бюро Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг Лорингхофен. - Причем речь не о формальном одобрении демократии, поскольку сегодняшнее авторитарное государство в РФ формально считается демократическим". В той самой ситуации, где персонаж отказывается от участия в собрании жильцов - совершенно безразличной государству форме базовой демократии, 42,9% процента опрошенных не одобряют это решение.

По словам Лорингхофена, одни результаты показывают авторитарные тенденции, другие дают надежду. Например, две трети россиян уверены, что их судьба зависит прежде всего от них самих, а не от государства и что им важно, чтобы в России была демократия.

По словам Лорингхофена, использование вымышленных ситуаций позволяет получить более дифференцированные ответы от респондентов по вопросам, по которым, на первый взгляд, царит консенсус.

Пессимизм сохраняется

Однако пессимизм в российском обществе сохраняется. Большинство опрошенных ожидают роста безработицы (58,6%), усиления межнациональных конфликтов (53,9%) и роста терроризма (52,3%).

В то же время 48,4% опрошенных рассчитывают на стабилизацию положения дел в стране и примерно столько же - на снижение градуса агрессии. 51% считает, что порядка и справедливости станет больше.

Результаты исследования базируются на основании телефонного опроса, проведенного с 31 июля по 15 августа 2017 года среди жителей России старше 18 лет.