Россию обязали предоставить медпомощь морякам

Источник: Корреспондент.net

Европейский суд по правам человека обязал (ЕСПЧ) власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Такое решение в рамках новой межгосударственной жалобы Украины против России суд вынес во вторник, 4 декабря, сообщается на сайте организации.

Так, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе".