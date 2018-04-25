Россию призвали возобновить членские платежи в Совет Европы

Источник: DW

Отказ России от уплаты членских взносов в Совет Европы (СЕ) поставило эту организацию в тяжелое финансовое положение. "Ситуация очень серьезная", - заявил действующий председатель СЕ - министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в среду, 25 апреля. Он подчеркнул, что Россия должна как можно скорее возобновить платежи.

Москва не платит Совету Европы с середины 2017 года. Таким образом она отреагировала на решение ПАСЕ лишить 18 российских делегатов права голоса из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. Из-за этого решения российские делегаты с апреля 2014 года не участвуют в работе ПАСЕ.

Десять процентов всего бюджета

Взнос России в СЕ составляет 33 млн евро - почти десять процентов всего бюджета этой организации. В начале 2017 года Россия перечислила первый транш ежегодного платежа в размере 11 млн евро, но затем решила отказаться от дальнейшей уплаты взносов.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд напомнил о статье устава Совета Европы, согласно которой Комитет министров СЕ должен "принять меры", если от какой-либо из стран не поступают членские взносы в течение двух лет. В случае с Россией этот срок истекает в июне 2019 года. После этого Комитет министров теоретически может исключить Россию из СЕ. Но за всю 70-летнюю историю Совета Европы Комитет министров ни разу не принимал подобного решения.