08.01.2019
Рост экономики Украины еще слаб - МВФ
Источник: Корреспондент.net
Международный валютный фонд (МВФ) отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом говорится в сообщении фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA).
"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона", – сказано в документе.
Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
Ранее Кабинет министров Украины сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне более 3%. А в Национальном банке Украины прогнозировали, что по итогам года рост реального ВВП Украины составит 3,4%.
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