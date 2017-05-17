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Ростовский облсуд не будет организовывать видеосвязь для допроса Януковича 18 мая

Источник: 112.ua

17.05.2017

Ростовский облсуд РФ не будет организовывать 18 мая видеосвязь для допроса экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в ответе облсуда, опубликованном на сайте.

В суде объяснили, что не получали официального обращения Оболонского райсуда Киева для оказания помощи в организации видеосвязи с Януковичем.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что планировать участие Януковича в суде можно только после разъяснения решения о видеоконференции от 4 мая.

Ранее сегодня прокурор Главной военной прокуратуры, представитель обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что защите Януковича не нужно ждать вызова в Ростовский суд для участия в суде по видеоконференции.

Также сообщалось, что Минюст России не получил обращения из Украины об обеспечении видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича с судом в Киеве. До этого сообщалось, что экс-президента Виктора Януковича 18 мая вызывают на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о государственной измене. Повестка о вызове Януковича опубликована на портале судебной власти Украины. Также уточняется, что стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в подготовительном заседании в режиме видеоконференции.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суд отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела, однако ходатайство было отклонено. Суд также разрешил организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании по делу о госизмене. Следующее заседание состоится 18 мая. 

Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

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