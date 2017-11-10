Rothschild за 100 млн гривен разделит Нафтогаз

Источник: Корреспондент.net

Компания Нафтогаз Украины по результатам тендера заключила соглашение с итальянской компанией Rothschild S.p.A. об инвестиционно-банковских услугах на 3,69 млн долларов, или 98 млн гривен. Об этом сообщается в системе ProZorro.

Как отмечается, до конца 2020 года заказаны услуги, связанные с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа, включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

Из общей суммы, 1,58 млн долларов пойдет на консультации, рекомендации, помощь с документами, подготовку перечня потенциальных партнеров, переговоров, отчетов, информационных материалов и мероприятий.

Еще 525 000 долларов отведено на подготовку и сопровождение будущего соглашения с квалифицированным партнером о купле-продаже доли оператора ГТС.

В случае удачного подписания последней исполнитель получит 0,5% от ее цены, но не более 1,59 млн долларов.

Цена нынешней сделки вдвое ниже ожидаемой суммы в 193,35 млн гривен.