Найти

25.04.2018

Розенблат проиграл Сытнику суд

Источник: Корреспондент.net

Суд отказал народному депутату Бориславу Розенблату в удовлетворении иска против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о признании противоправным сотрудничество НАБУ с ФБР. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева принял решение – отказать Бориславу Розенблату в удовлетворении исковых требований", – говорится в сообщении.

Как известно, нардеп просил суд признать противоправными действия Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом "О международных договорах".

Кроме того, Розенблат настаивал на противоправной бездеятельности СБУ о разглашении государственной тайны работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

"Соответствующее решение суд принял на основе того, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований", – отмечает суд.

 

Новости раздела
Украина
24.04.2018
Три удара от Украины: Сийярто рассказал, что возможно обострение отношений
Петер Сийярто рассказал о "трех ударах" от Украины.
Украина
24.04.2018
ГПУ готовит подозрение на одного из топ-чиновников
Сейчас на столе генпрокурора Юрия Луценко находятся материалы, которые он должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны. Сейчас известно, что это не депутат, заявил руководитель ГПУ.
Украина
24.04.2018
Луценко анонсировал решение относительно главы САП
Участь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры решает Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Ее решение ожидается до конца следующей недели.
Украина
23.04.2018
МВФ пообещал рост цен и дефицит: что ждет украинцев в ближайшие два года
МВФ ухудшил прогноз нашего экономического роста на 2019 год
Украина
23.04.2018
Во время бесплатных осмотров институт Богомолец диагностировал около 1 тыс. заболеваний раком кожи
Институт дерматокосметологии доктора Богомолец провел ежегодный осмотр граждан на наличие меланомы
Украина
23.04.2018
Украина задержала доверенное лицо Путина в Крыму
Женщину, представлявшую интересы кандидата в президенты РФ на выборах в Крыму, задержали в пункте пропуска Чонгар на админгранице с Крымом.
Украина
23.04.2018
Курс валют на 24 апреля: гривна снова укрепилась
Курс доллара на межбанке в продаже понизился на шесть копеек до 26,12 грн/долл, курс в покупке упал на шесть с половиной копеек до 26,10 грн/долл.
Украина
23.04.2018
G7 создаст спецгруппу по отслеживанию поведения РФ
Представители "Большой семерки" решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение РФ во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств, заявили в МИД Британии.
Украина
22.04.2018
На встрече глав МИД G7 обсудят украинских политзаключенных в РФ, - Климкин
Министр иностранных дел Украины заявил о встрече G7
Украина
22.04.2018
Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии УПЦ, - Порошенко
Такое решение накануне вынес Святой и Священный Синод Вселенского патриархата.
Украина
22.04.2018
Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша кредита, - Минфин
Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Украина
22.04.2018
Радикалы заявили о сожжении лагеря ромов в Киеве
Представители националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе. Радикалы также планируют другие рейды против ромов.
Украина
22.04.2018
Авдеевка к вечеру будет с водой - Жебривский
Работники Донецкой фильтровальной станции в сопровождении наблюдателей приступили к установке оборудования. Уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС.
Украина
22.04.2018
ЕК положительно оценивает изменения в Украине
Однако Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией. Также в ЕК назвали условия получения первого транша по четвертой программе макрофинансовой помощи.
Украина
21.04.2018
В ООН назвали количество погибших на Донбассе
За четыре года боевых действий на востоке Украины, жертвами конфликта стали почти 12 тысяч мирных жителей. Более девяи тысяч получили ранения, и более 2,5 тысяч погибли.
Украина
21.04.2018
В ОБСЕ уточнили сроки затопления "ядерной" шахты
На шахте Юнком уберут все оставшиеся насосы. Последствия затопления выработок грозят непредсказуемыми последствиями для экологии Донбасса.
Украина
21.04.2018
В СБУ заявили о задержании российского шпиона
Полковник запаса в июле 2017 года во время пребывания у родственников в РФ был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки, утверждают в СБУ.
Украина
21.04.2018
В Киеве открыли памятник погибшему бойцу АТО
Мирослав Мысла c первых дней войны на Донбассе отправился на фронт добровольцем. Сначала он воевал в составе батальона МВД особого назначения Січ, а потом служил в ВСУ.
Украина
21.04.2018
В Украине подорожал газ для промышленности
Минимальная цена на природный газ для промышленных потребителей в Украине с мая текущего года повысится почти на 780 гривен – до 8670 гривен за тысячу кубометров.
Украина
21.04.2018
Президент Армении пришел к протестующим в Ереване
Президент Армен Саркисян и лидер оппозиции Никол Пашинян общались без журналистов около 20 минут. Они якобы договорились о переговорах в воскресенье.
Украина
20.04.2018
Первоклассников на свободные места в школах будет распределять лотерейный барабан, - Минобразования
Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею.
Украина
20.04.2018
ВМС Украины провели учения возле Крыма
Подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ несколько дней проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.
Украина
19.04.2018
Суд в Киеве перешел к прениям по делу Януковича
Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не согласны с переходом к судебным дебатам и настаивают на допросе еще более десяти свидетелей защиты.
Украина
19.04.2018
В Украине предотвратили более 400 попыток терактов
Значительная часть сепаратистов, планировавших подрывную деятельность в различных регионах Украины, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории России, сообщил Петр Порошенко.
Три удара от Украины: Сийярто рассказал, что возможно обострение отношений | Глава Партии регионов рассказал, как сидит в СИЗО