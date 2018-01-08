08.01.2018
Рождественские встерчи с патрульными
Источник: Національна поліція України
7 января патрульные полицейские Донецкой области устроили настоящий праздник для детворы.
Мероприятие проходило на площади Воинов Освободителей и собрало большое количество взрослых и детей, которые с удовольствием примеряли тактическую амуницию, участвовали в спортивных эстафетах, а самое главное – катались на служебных автомобилях, включая при этом сирену и крича в громкоговорители.
Настоящим Рождественским чудом стали сладости и подарки.
Надеемся, такие встречи станут традицией для мариупольской детворы.
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