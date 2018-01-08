Найти

08.01.2018

Рождественские встерчи с патрульными

Источник: Національна поліція України

7 января патрульные полицейские Донецкой области устроили настоящий праздник для детворы.

Мероприятие проходило на площади Воинов Освободителей и собрало большое количество взрослых и детей, которые с удовольствием примеряли тактическую амуницию, участвовали в спортивных эстафетах, а самое главное – катались на служебных автомобилях, включая при этом сирену и крича в громкоговорители.

Настоящим Рождественским чудом стали сладости и подарки.

Надеемся, такие встречи станут традицией для мариупольской детворы.

 

Новости раздела
Город
03.01.2018
Старт нового набору до лав патрульної поліції Донецької області
Город
28.12.2017
В Мариуполе двум врачам судебно-медицинской экспертизы грозит до 8 лет лишения свободы
В Мариуполе будут судить двух патологоанатомов.
Город
12.12.2017
Під облікова молодь Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу з питань пробації долучилася до святкування Дня прав людини
Даний захід відбувся на базі Центру підтримки сім'ї за участю спеціалістів та юристів Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Город
12.12.2017
З 19 грудня по 14 січня на Театральній площі нашого міста почне свою роботу «Маріупольський ярмарок»
Смачна їжа та напої, резиденція Діда Мороза, святкова ялинка, незвичайні об'єднуючі локації та фотозони, зимові розваги і ще багато цікавих сюрпризів чекає кожного, хто завітає до нас на свято.
Город
27.11.2017
Как уберечься от геморроя? Придерживаемся правил здорового образа жизни!
Город
20.11.2017
Почему геморрой возвращается после лечения
Город
19.11.2017
Тарифы на природный газ (по состоянию на 19.11.2017)
Город
19.11.2017
Тарифы на электроэнергию (по состоянию на 19.11.2017)
Город
15.11.2017
В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям
Местные решили, что на месте старого памятника поставят монумент Петлюре.
Город
13.11.2017
Геморрой. Бывают в жизни огорчения
Город
06.11.2017
Курение способствует развитию псориаза
Город
03.11.2017
Продолжается набор в полицию Мариуполя
Приглашаются кандидаты в Центральный отдел полиции (Мариуполь) на должности участковых офицеров полиции сектора превенции, помощник участкового офицера полиции и помощник оперуполномоченного отдела криминальной полиции
Город
28.10.2017
Розпочинається тестування мобільного додатка «Контакт-Центр м. Маріуполь» служби 15-55
«Контакт-Центр м. Маріуполь» - це комплексна система управління зверненнями громадян, для зручності використання якої було розроблено мобільний додаток
Город
28.10.2017
У Маріуполі продовжують будувати соціальне житло
Город
28.10.2017
Розшукуються власники викрадених речей
Якщо на фото ви впізнали свою річ (Ювелірні вироби, Побутова техніка та Інше), повідомте про це за телефоном 067 629 02 41 – черговий по управлінню кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області
Город
27.10.2017
В Мариуполе пограничнику дали 13 лет за расстрел сепаратиста
Город
22.10.2017
Мариупольцев встревожили «звуки выстрелов» и боевая техника на проспекте
Город
29.09.2017
В Мариуполе фельдшер ГСЧС убил молотком бездомного
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Город
11.09.2017
В Мариуполе взорвался дом, есть жертвы
На месте взрыва обнаружено тело мужчины.
Город
10.09.2017
На улицы Мариуполя вышли 6 новых комфортабельных троллейбусов с кондиционером и Wi-Fi
На площади Воинов-освободителей власти Мариуполя и Донецкой области презентовали шесть новых троллейбусов, которые выйдут на маршрут №15
Город
10.09.2017
День Мариуполя: национальные кухни, массовые гуляния и фейерверк творчества
Город
22.08.2017
Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов
Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов.
Город
08.08.2017
В Мариуполе отметили первую годовщину «Брака за сутки»
Пилотным проектом Министерства юстиции «Брак за сутки» уже воспользовалась 1451 пара, из которых 999 - жители временно неконтролируемой территории.
Город
08.08.2017
Успішна практика: Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (працює цілодобово, безкоштовно в межах України)
Старт нового набору до лав патрульної поліції Донецької області | Соревнования по Drag Racing в Мариуполе