Рождественские встерчи с патрульными

Источник: Національна поліція України

7 января патрульные полицейские Донецкой области устроили настоящий праздник для детворы.

Мероприятие проходило на площади Воинов Освободителей и собрало большое количество взрослых и детей, которые с удовольствием примеряли тактическую амуницию, участвовали в спортивных эстафетах, а самое главное – катались на служебных автомобилях, включая при этом сирену и крича в громкоговорители.

Настоящим Рождественским чудом стали сладости и подарки.

Надеемся, такие встречи станут традицией для мариупольской детворы.