"Рождественское" перемирие: Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов

Источник: 112.ua

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - отметили в штабе.

Украинская сторона добавляет, что такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Отметим, что с начала суток понедельника до 18:00 в зоне АТО было зафиксировано отсутствие обстрелов.