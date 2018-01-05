Рождество-2018: 5 популярных рецептов кутьи

Источник: Українські новини

Праздничная кутья – это одно из двенадцати традиционных блюд рождественского стола. В Украине, в зависимости от региона проживания, ее готовят по-разному.

Раньше традиционная рождественская кутья состояла из трех обязательных компонентов - пшеницы, мака и меда. Сейчас в рождественскую кутью добавляют распареный изюм и орехи (чаще всего - грецкие). Некоторые готовят с множеством всяких сухофруктов и даже шоколадом, да и пшеницу часто заменяют другими крупами.

Кутья из пшеницы с цукатами

Что нам понадобится:

2 стакана пшеницы, 50 г цукатов, ½ стакана грецких орехов, мед

Рецепт:

Пшеницу промыть. Варить на воде на медленном огне 2 часа. В 4 ст. л. воды размешать мед по вкусу, залить пшеницу медовым сиропом на 30 мин. Орехи немного размельчить и обжарить. Добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.

Кутья из пшеницы с изюмом и инжиром

Ингредиенты: 250 г зерен пшеницы, 150 г изюма без косточек, 150 г нарезанных плодов инжира, 100 г меда.

Рецепт:

Зерна пшеницы сварить до размягчения, но чтобы они оставались целыми. Изюм и инжир хорошо промыть, залить холодной кипяченой водой и дать набухнуть. Затем все соединить, добавить мед и перемешать.

Кутья рисовая

Ингредиенты: 250 г риса, 100 г изюма, 100 г миндаля, сахар, корица, мак.

Рецепт:

Рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая. Откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой. Миндаль и изюм ошпарить кипятком, миндаль немного измельчить. Сахар развести в небольшом объеме воды, смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Кутья из перловки

Ингредиенты: 200 г перловой крупы, 150 г мака, 50 г очищенных орехов, 50 г изюма, мед и сахар по вкусу, 1/2 стакана сливок.

Рецепт:

Перловую крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности. Отцедить и остудить. Мак заварить кипятком и варить до тех пор, пока не будет легко растираться между пальцами. Мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку. Изюм запарить кипятком. Мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу. Все перемешать со сливками.

Кутья из ячневой крупы с маком

Ингредиенты: 2 стакана ячневой крупы, 3 л воды, 1 стакан молока, 0,5- 1 стакан мака, 2-3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья.

Рецепт:

Крупу промыть, отварить в воде на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко и варить до готовности крупы, все время помешивая. Мак залить его крутым кипятком, оставить на 5 мин, затем воду слить, мак промыть, снова залить крутым кипятком и, как только на поверхности воды начнут появляться капельки жира, сразу ее слить. Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по 1 ч. ложке кипятка к 1 ст. ложке мака. Подготовленный мак смешать с кашей, добавить мед и, непрерывно помешивая, прогреть на слабом огне в течение 5-7 мин. Затем снять кашу с огня и заправить вареньем.