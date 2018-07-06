Роженицам вновь начнут выдавать "пакет малыша"

Источник: Корреспондент.net

Родители каждого новорожденного ребенка будут получать разовую натуральную помощь "пакет малыша" или беби-бокс. Cоответствующий пилотный проект планирует запустить Кабмин в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Украины и Управлением ООН по обслуживанию проектов и Детским фондом ООН. Об этом в субботу, 6 июля.

Выдавать "пакет малыша" будут во время выписки новорожденного ребенка из роддома, а комплектовать его будут в соответствии с перечнем товаров, определенным Минсоцполитики.

Стоимость "пакета малыша" без учета расходов на закупку товаров, работ и услуг, связанных с комплектацией пакетов и доставкой их в роддома, составляет не более 5 тыс. гривен.

"Пакет малыша" не предоставляется в случае отказа от новорожденного ребенка в роддоме, отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего нахождения ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний, смерти ребенка в роддоме.

Кроме того, утвержден порядок финансирования местных бюджетов для предоставления указанной помощи за счет субвенции из госбюджета.