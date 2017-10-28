Источник: Маріупольська міська рада

Розпочав роботу мобільний додаток служби 15-55

Сьогодні розпочинається тестування мобільного додатка «Контакт-Центр м. Маріуполь» служби 15-55.

«Контакт-Центр м. Маріуполь» - це комплексна система управління зверненнями громадян, для зручності використання якої було розроблено мобільний додаток, за допомогою якого можна:

- сформувати звернення через особистий кабінет після реєстрації;

- вказати місце проблеми на геоінформаційній мапі;

- прикріпити фотографію до звернення;

- надіслати звернення, відслідкувати та проконтролювати його виконання;

- відстежувати статистику звернень до «Контакт-Центру м. Маріуполь»

- бачити інформацію про ремонтні роботи та аварійні ситуації в м. Маріуполь та за власною адресою;

-ьпереглядати історію власних звернень;

- звернутися до фахівця за допомогою онлайн чату;

- брати участь у опитуваннях;

- отримувати важливу інформацію від Контакт-Центру.

Посилання на додаток: https://play.google.com/store/apps/details…

Зворотний зв'язок (пропозиції, відгуки) по роботі програми можна відправляти на пошту розробника: bissoftp@gmail.com.