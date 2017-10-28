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28.10.2017

Розшукуються власники викрадених речей

Источник: Полiцiя Донеччини

Якщо на фото ви впізнали свою річ, повідомте про це за телефоном 067 629 02 41 – черговий по управлінню кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області .

 

Ювелірні вироби

Фото 1 (каблучка з жовтого металу)

Фото 2 (кулон з жовтого металу)

Фото 3 (кулон з жовтого металу)

Фото 4 (кулон з жовтого металу)

Фото 5 (кулон з жовтого металу)

Фото 6 (кулон з жовтого металу)

Фото 7 (золоті сережки)

Фото 8 (золотий браслет)

Фото 9 (мідна каблучка)

Фото 10 (золота каблучка)

Фото 11 (золотий ланцюг, цепочка)

Фото 12 (жіноче кольє, біжутерія)

 

Побутова техніка

Фото 1 (відеокамера "SONI")

Фото 2 (DVD -програвач "Раnasonic" SUPER DRIVE)

Фото 3 (ноутбук "НР")

Фото 4 (ігрова приставка XBOX 360)

Фото 5 (ноутбук "LENOVO")

Фото 6 (ноутбук "LENOVO")

Фото 7 (ноутбук "Расkard Bell")

 

Інше

Фото 1 (ніж)

Фото 2 (ніж)

Фото 3 (мобільний телефон "NOKIA")

Фото 4 (мобільний телефон "Samsung")

Фото 5 (мобільний телефон "Samsung")

Фото 6 (мобільний телефон "NOKIA")

Фото 7 (оптіка до фотоапарату Nikon AF-S 50 mm)

Фото 8 (жіночий годинник "ULYSSE Nardin")

Фото 9 (годинник "HUBLOT")

Фото 10 (годинник "АLFЄX")

Фото 11 (чоловічий годинник "ULYSSE Nardin")

Фото 12 (шкатулка антикварна)

Фото 13 (карманний годинник "Молнія")

Фото 14 (годинник "PATEK PHLIPPT")

Фото 15 (нагорода "100 років з дня народження Леніна")

Фото 16 (нагорода "Ветеран труда")

Фото 17 (мідний кулон)

Фото 18 (монета)

Фото 19 (монета)

Фото 20 (картина)

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