Найти

03.11.2018

РПЦ отреагировала на сделку Порошенко и Варфоломея

Источник: Корреспондент.net

В Русской православной церкви отреагировали на соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, этот договор прокомментировал в субботу, 3 ноября, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что некоторые украинские СМИ сообщили, что Порошенко и Варфоломей договорились о создании независимой украинской церкви.

"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви". Затем читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" – поинтересовался Легойда.

По его словам, ни о каком создании "украинской церкви" речь не идет, и это соглашение "ничего не меняет для миллионов верующих в Украине".

Ранее Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничествемежду Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

Новости раздела
Украина
03.11.2018
За день на Донбассе ранены двое военнослужащих
Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
Украина
02.11.2018
"Выбивание" алиментов: частные исполнители будут оставлять часть взысканной суммы себе
Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам в случае взыскания суммы алиментов за 12 месяцев или более.
Украина
02.11.2018
Первые в ЕС. Рост трудовой миграции из Украины
С начала 2018 года 600 тысяч украинцев выехали в Европу - это втрое больше, чем в прошлом году, рассказали власти.
Украина
02.11.2018
В Украине втрое упали темпы роста добычи газа
Добыча "голубого" топлива в Украине не выросла даже на процент с начала года, тогда как годом ранее рост превысил 3%.
Украина
02.11.2018
Труба объявил новый конкурс на 27 вакансий в ГБР
С соответствующим письмом директор Госбюро расследований обратился к внешней конкурсной комиссии.
Украина
01.11.2018
С начала года заболеваемость корью в Украине повысилась в 17 раз
Корью в 2018 заболели 35 тыс. человек
Украина
01.11.2018
Укрпочта ожидает крах без денег на доставку пенсий
Если из бюджета не профинансируют доставку пенсий, то нечем будет платить зарплаты и придется закрывать отделения, говорят в компании.
Украина
01.11.2018
В Киеве Меркель заговорила на украинском
Мировые лидеры сначала прослушали гимн Украины, после чего Меркель обратилась к военным из почетного караула.
Украина
01.11.2018
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал
Сейчас здания двух вокзалов блокированы полицией, обслуживающий персона и пассажиров вывели на улицу.
Украина
01.11.2018
В Украине сменился замглавы миссии ОБСЕ
Александра Хуга сменит на посту британец Марк Этерингтон, который ранее был руководителем международной группы в Южном Судане.
Украина
31.10.2018
Угля на Луганской ТЭС хватит на четверо суток
ТЭС является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах миллиона потребителей.
Украина
31.10.2018
В Украине женщина впервые стала химиком-спасателем
Юлия Чернева раньше работала в банке, а теперь будет собирать разлившуюся ртуть и выявлять вредные вещества в воздухе.
Украина
31.10.2018
Повышение тарифов с 1 ноября: газ и отопление
В Украине повышаются газовые цены для населения. В связи с этим ожидается, что плата за тепло вырастет на 16 процентов.
Украина
31.10.2018
В Одессе во время матча произошел взрыв
Взрывы прогремели на 64 минуте матча между командами Черноморец и Ворскла. Спустя некоторое время матч возобновили.
Украина
31.10.2018
Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса
В Киеве состоялся последний брифинг Хуга в качестве заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине.
Украина
31.10.2018
Группа евродепутатов едет на Донбасс
Европарламентарии встретятся с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.
Украина
30.10.2018
В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ
Заявления российских СМИ об обмене моряками в ГПСУ назвали манипулятивными, поскольку с обеих сторон фигурировали граждане Украины.
Украина
30.10.2018
Под Одесский ветконтроль принесли голову коровы
Неизвестные в масках принесли к двери учреждения голову и конечности коровы. Местная полиция уже ведет следствие.
Украина
30.10.2018
Нафтогаз назвал новые цены на газ
Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен.
Украина
30.10.2018
Умер Давид Черкасский
Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.
Украина
29.10.2018
Авто на еврономерах могут запретить въезд в Украину без залога
Если сроки транзитного пребывания будут нарушены — залог возвращать не будут
Украина
29.10.2018
Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал
Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал.
Украина
29.10.2018
В Лисичанске остановились все шахты – СМИ
Горняки и их семьи перекрывают дороги, требуя выплатить зарплаты. Под землей уже 11 дней бастуют шахтеры.
Украина
29.10.2018
Wizz Air запустила новый рейс из Львова в Вильнюс
Wizz Air запустила новый рейс
За день на Донбассе ранены двое военнослужащих | Порошенко и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле