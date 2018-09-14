РПЦ прекращает взаимодействие с Константинопольским патриархатом

Источник: DW

Святейший синод Русской православной церкви принял решение прекратить участие в работе структур под председательством Вселенского (Константинопольского) патриархата. В храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха константинопольского Варфоломея за Божественной литургией. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания.

Однако, по словам иерарха, это не означает прекращения евхаристического общения, то есть верующие обоих патриархатов по-прежнему могут причащаться из одной чаши. Это общение, заявил митрополит, будет полностью разорвано в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинополя". Представитель РПЦ предупредил, что вся ответственность за трагические последствия такого разделения ляжет на константинопольского патриарха и поддерживающих его архиреев.

РПЦ ставит под сомнение главенство Константинополя

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил о возможности постановки под сомнение статуса Константинопольского патриархата как "первого среди равных" в православном мире в случае продолжения действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине, сообщает "Интерфакс".

"Мы вынуждены будем полностью разорвать евхаристическое общение, а это будет означать, что Константинопольский патриархат и Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, больше не будет его главой", - заметил иерарх, отвечая на вопросы журналистов в пятницу после экстренного заседания Синода в Москве.

"По крайней мере, больше половины этого населения не будет его признавать даже в качестве первого среди равных", - добавил митрополит.

В последнее время отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом обострились из-за различия позиций по вопросу о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. 7 сентября патриарх Варфоломей назначил своих представителей-экзархов в Украине. В РПЦ назвали этот шаг грубым вторжением и пообещали, что не оставят его без ответа.