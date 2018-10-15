РПЦ разрывает отношения с Константинополем

"На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - митрополит Иларион.

В РПЦ говорят, что отказываются от общения не только с иерархами и духовенством Константинополя, но также и с мирянами из-за того, что Вселенский патриархат отменил анафему предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, "посягнул на чужие канонические уделы", а также "попытался отречься от собственных исторических решений и обязательств".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - сказано в заявлении на сайте РПЦ.