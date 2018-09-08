РПЦ угрожает Константинополю разрывом

Источник: Корреспондент.net

В Московском патриархате готовят ответные действия на назначение в Киев двух представителей патриарха Варфоломея. Об этом говорится в заявлении Синода Русской православной церкви, которое было обнародовано в субботу, 8 сентября.

В заявлении решение Вселенского патриарха названо неканоничным и создающим угрозу раскола православия.

"Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве", - говорится в заявлении РПЦ.

"Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время", - говорится в заявлении.

В то же время председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви может быть разорвано каноническое общение с Константинополем. Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Конечно же, мы сделаем ответные шаги, но время этих ответных шагов будет напрямую зависеть от динамики развития проекта по предоставлению автокефалии... Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - заявил представитель РПЦ митрополит Иларион.