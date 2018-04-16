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16.04.2018

Руководство IBU обвиняют в покрытии допинга в российском биатлоне

Источник: DW

Бывшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) подозревается в покрытии российских спортсменов, принимавших допинг. Об этом сообщает немецкая общественно-правовая телекомпания ARD 15 апреля со ссылкой на доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основании этого документа австрийская Центральная генпрокуратура, занимающаяся хозяйственными и коррупционными преступлениями, начала расследование в отношении экс-главы IBU Андерса Бессеберга и экс-генсекретаря организации Николь Реш (Nicole Resch). Фигурантами расследования являются также некоторые российские спортсмены и тренеры.

65 случаев допинга за 7 лет

Бессеберг и Реш подозреваются в том, что с 2011 года скрыли 65 случаев применения допинга российскими спортсменами - в том числе, в ходе чемпионата мира по биатлону в Австрии в 2017 году.

Как говорится в докладе WADA, в частности, Реш "в значительной степени защищала российские интересы, прежде всего, при обращении с биологическими паспортами российских атлетов". Она контролировала все разделы биологических паспортов спортсменов в IBU и, предположительно, информировала россиян, если результаты их анализов вызывали подозрения.

Охота и проститутки

Бессеберг, по мнению WADA, вел себя по отношению к России "невероятно лояльно" и оказывал ей поддержку. Организация подозревает его в принятии взяток также в виде охотничьих туров по России и услуг проституток. 

Кроме того, предполагается, что функционеры IBU получили до 100 тысяч евро за то, что проголосовали за Тюмень как место проведения ЧМ по биатлону в 2021 году. В феврале 2017 года IBU предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от ЧМ в Тюмени, пригрозив в противном случае лишить его этого права.

9000 подозрительных проб

Бессеберг и Реш покинули свои посты после того, как 10 апреля в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Бессеберг опровергает обвинения, заявляя, что "не брал ни у одного россиянина ни кроны, ни евро и ни доллара". Реш не отреагировала на просьбу спортивной редакции ARD о комментарии.

"Мы исходим из того, что сумма обещанной или принятой взятки за покрытие допинга составила 300 тысяч евро", - заявил в интервью ARD главный прокурор ведомства Конрад Кметик.

WADA также сообщила телеканалу, что анализ данных из Московской антидопинговой лаборатории выявил 9000 подозрительных проб, имеющих отношение примерно к 4500 атлетам. Организация проинформировала об этом 60 спортивных организаций, которые должны расследовать эти случаи предположительного применения допинга.

 

 

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