Румыния модернизирует пункты на границе с Украиной
Источник: Корреспондент.net
аможенные пункты на границах Румынии с соседними Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. Об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович сообщает Radio Rumania.
По его словам, это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.
Теодорович также отметил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до конца года.
Румынский министр объявил, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения соответствующего оборудования.
Ранее в Румынии Палата депутатов приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка.