Румыния тоже перенесет свое посольство в Иерусалим

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим, информирует Радио Румынии.

"Я рада сообщить сегодня перед аудиторией Американо-израильского комитета по общественным отношениям, что после завершения анализа всеми конституционными участниками процесса принятия решений в моей стране и в полном согласии я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переведем посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - сказала она, выступая в США.

Этот вопрос вызвал в прошлом году споры в Румынии. Правительство приняло меморандум о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Администрация румынского президента резко отреагировала, заявив, что этот перенос означал бы нарушение международного права, так как государствам ООН в резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовано воздержаться от размещения дипломатических миссий в Иерусалиме.

Румынский МИД сообщил, что был запущен процесс анализа и оценки относительно переноса посольства, чтобы определить наиболее адекватный образ действий Румынии в координации со стратегическими партнерами и союзниками.