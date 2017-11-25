Руслана прокомментировала слухи о "президентстве" Вакарчука: я буду первой, кто скажет "да"

Источник: Українські новини

Певица Руслана Лыжичко заявила, что в случае, если певец Святослав Вакарчук будет баллотироваться в президенты и продемонстрирует практичность, она будет первой, кто за него проголосует.

"Так или иначе, он будет принадлежать генерации молодых политиков. Они для меня состоятся, когда проявят определенную силу. Я хочу понимать ссылку, я хочу понимать инновации, прогрессивное, я хочу понимать профессиональное. Одно дело, чувствовать публику на стадионах, совсем другое - творить государство. Как все это будет на практике ... Если мне Слава продемонстрирует практичность, я буду первой, кто скажет "да". Я его поддерживаю. Но я хочу понимать, что кроме риторики и речей, будет конкретика, конструктив, и это будет нужно моей стране. Отношусь ли я всерьез к нему? Почему и нет. Слава, чувствую, Украину любит, он львовянин, я его знаю много лет и такие люди, в частности, имеют право быть президентами, претендовать на эту роль", - сказала она.

Также певица отметила, что не знает наверняка о решении Вакарчука баллотироваться в президенты.

"Какие решения Слава принимает для себя, я не знаю. В какой-то момент он должен понять, что быть и музыкантом, и политиком одновременно очень трудно. Придется стать либо одним, либо другим. Если же он действительно решил уйти из музыки в политику, рано или поздно будет какое-то его заявление. Теперь же это догадки, разговоры, не больше", - сказала Руслана.

Кроме того, она призналась, что разговаривала с ним о политике, однако деталей разглашать не стала.

"Это наша частная беседа, я не буду сейчас говорить, что мы с ним обсуждали. Мы много говорим о политике, очень много. Последний раз мы разговаривали летом. Мы встретились 4 июля, в день независимости Америки, и говорили очень много... Но есть вещи, которые должен анонсировать он. Я повторяю: если я почувствую в нем силу, я его поддержу", - заявила Руслана.