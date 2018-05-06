Руслана выступит на финале "Евровидения-2018"

Источник: Українські новини

Руслана Лыжичко представит новую песню на сцене Eurovision Village 12 мая в день финала Евровидения-2018. Об этом певица сообщила на официальной странице в Facebook.

"А у нас репетиция с музыкантами ... готовимся к выступлению в Лиссабоне 12 мая во время Евровидения! Как первая победительница от Украины я представляю Украину неизменно стремительно все это время, все 14 лет. Драйва больше! Мы сделаем премьеру новой песни, которую написал для меня Андрей Онискевич ... Я покажу всем неизвестную экзотику Украины", - написала Руслана.

Руслана одержала первую победу для Украины на Евровидении-2004 с песней "Wild Dances".