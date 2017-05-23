Руслану утвердили хедлайнером Евровидения-2017 без песни и номера

Источник: Українські новини

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал, что Руслану утвердили хедлайнером Евровидения-2017 без песни и номера. Об этом он рассказал в интервью Karabas Live.

Изначальный шоу-продюсер "Евровидения 2017" Стюарт Барлоу был против кандидатуры победительницы Евровидения-2004 как главной приглашенной звезды конкурса в Киеве.

"У Русланы не было ни песни, ни номера, а ее уже утвердили. Барлоу сказал: если только мне придет письмо от генпродюсера НТКУ, я соглашусь на это. Что ты думаешь? Он получил это письмо в течение 15 минут, в отличие от запросов на которые неделями не получал ответов", - заявил Тарнопольский.

При этом продюсер Русланы Александр Ксенафонтов прокомментировал ситуацию с выступлением Леди Гаги на Евровидении-2017, демонстрируя ее абсурдность.

"Вас ввели в заблуждение. Должна была петь не Леди Гага, а Бейонсе. Просто она в последний момент отказалась в связи с беременностью. Нам перезвонил один знакомый из Тернополя и сказал, что папа Бейонсе вместе с Jay Z просили Русланку ее подстраховать. Руслана не хотела сначала, но профессиональная солидарность и уважение к коллеге по цеху взяли верх. Потом начались чудеса. Позвонила подруга Милы Йовович, когда они чай вместе пили, и сказала, что Мила на нас очень обижена, потому что в Киев ее не пригласили, хотя она месяц звонила режиссеру, который сначала хотел взять Джонни Деппа вместо Сергея Притулы, потом Орланда Блума, а потом плюнул и уволился, так и не взяв звонка от Милы нашей Йовович", — ответил Александр журналисту издания "Вести".