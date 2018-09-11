Ryanair будет летать в еще один украинский город

Источник: Корреспондент.net

Из международного аэропорта Херсон уже в ближайшее время будут запущены рейсы лоукостера Ryanair. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 сентября, заявил советник министра инфраструктуры Юрий Гусев.

"Я как советник министра инфраструктуры могу сообщить вам секретную информацию - Ryanair будет летать в Херсоне", - заявил Гусев.

По его словам, Ryanair, как и другие лоукосты, сегодня рассматривает Херсон как хаб на юге Украины".

Советник министра инфраструктуры отметил, что сейчас херсонский аэропорт, пассажиропоток которого уже превышает 100 тысяч пассажиров, является самым привлекательным в Украине.

"Согласно выводам международной финансовой корпорации, которая проводила исследования региональных аэропортов Украины, пассажиропоток в аэропортах значительно возрастает, и аэропорт Херсона является наиболее привлекательным", - подчеркнул чиновник.

По его словам, столько в Херсоне еще не летало пассажиров за время независимости Украины.

"До конца года число пассажиров аэропорта Херсон будет уже 130-140 тысяч", - подчеркнул Гусев.