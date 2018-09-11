Ryanair будет летать в еще один украинский город
Источник: Корреспондент.net
Из международного аэропорта Херсон уже в ближайшее время будут запущены рейсы лоукостера Ryanair. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 сентября, заявил советник министра инфраструктуры Юрий Гусев.
"Я как советник министра инфраструктуры могу сообщить вам секретную информацию - Ryanair будет летать в Херсоне", - заявил Гусев.
По его словам, Ryanair, как и другие лоукосты, сегодня рассматривает Херсон как хаб на юге Украины".
Советник министра инфраструктуры отметил, что сейчас херсонский аэропорт, пассажиропоток которого уже превышает 100 тысяч пассажиров, является самым привлекательным в Украине.
"Согласно выводам международной финансовой корпорации, которая проводила исследования региональных аэропортов Украины, пассажиропоток в аэропортах значительно возрастает, и аэропорт Херсона является наиболее привлекательным", - подчеркнул чиновник.
По его словам, столько в Херсоне еще не летало пассажиров за время независимости Украины.
"До конца года число пассажиров аэропорта Херсон будет уже 130-140 тысяч", - подчеркнул Гусев.