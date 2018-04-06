Ryanair форсировал планы старта в Украине

Источник: Корреспондент.net

Ирландская авиакомпания Ryanair уже в сентябре 2018 года запустит первый маршрут из Киева в Берлин (Германия). Как отметили в пресс-службе компании, пассажирские авиаперевозки лоукостер начнет на два месяца раньше, чем планировалось.

Рейсы будут осуществляться из аэропорта Борисполь четыре раза в неделю.

"Это будет первый маршрут Ryanair в Украине, операции начинаются на два месяца раньше, чем изначально было запланировано", - сообщили в пресс-службе.

Также отметили, что бронировать авиабилеты из Украины в Германию на рейсы Ryanair можно уже сегодняшнего дня, 6 апреля. Первые билеты на рейс Киев-Берлин (Борисполь-Шенефельд) обойдутся пассажирам в 26,99 евро.

В неделю планируют выполнять по четыре авиарейса – по понедельникам, средам пятницам и воскресеньям.

Таким образом, Берлин станет первым из 11-ти направлений Ryanair из Киева. До этого из Киева в Берлин летали только самолеты украинской авиакомпании МАУ.