23.02.2018
Ryanair откроет рейсы в украинских аэропортах в конце октября - начале ноября, - Омелян
Источник: Українські новини
Лоукостер Ryanair приступит к выполнению полетов в Украине в октябре или ноябре текущего года.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком, сообщает ЦТС.
"Что касается Ryanair, мы не комментируем никаких подробностей до подписания контрактов с двумя государственными аэропортами. Могу сообщить, что ориентировочно начало рейсов - это конец октября - начало ноября", - заявил министр, отвечая на вопрос о дате захода Ryanair в Украину.
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