Ryanair откроет рейсы в украинских аэропортах в конце октября - начале ноября, - Омелян

Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича заявляют, что получили множество вопросов от граждан к действующему главе государства Петру Порошенко, которого 21 февраля допросят в качестве свидетеля в деле о государственной измене.

В первом месяце нового года оборот розничной торговли вырос на 9,6% по сравнению с показателями января 2017 года. По сравнению с декабрем 2017 года этот показатель снизился на 24,5%.

Население Украины за 2017 год сократилось почти на 200 000 человек. По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 млн граждан.

За год украинцев стало меньше на 200 000 человек

Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

В плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

На конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 грн.

Индекс мясной корзины вырос на 40% за год: сало подорожало почти вдвое

Повышение коснется 498 тысяч военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины.

Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Страна заняла 130 место из 180 в рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год. Украина получила 30 баллов из 100 возможных.

Выступая со свидетельскими показаниями на процессе о госизмене экс-президента Януковича, глава государства заявил, что в феврале 2014 года в Крыму лично видел российских военных.

Порошенко рассказал суду о своей поездке в Крым в 2014 году

Государственная пограничная служба заявляет, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

В Госпогранслужбе не знают, кто сопровождал и платил за чартер Саакашвили в Варшаву

На мэра Одессы Геннадия Труханова на выходе из Соломенского суда Киева напала толпа активистов с флагам Украины и "Правого сектора".

По оценкам Международной организации труда, в Украине на сегодняшний день около 5 млн человек работают нелегально. В целом в стране занятых около 10-12 млн человек.

В Украине каждый третий работает в тени

Украина будет договариваться с Евросоюзом о начале новых программ поддержки развития инфраструктуры на границе. Угроз закрытия других проектов с ЕС нет.

За прошлый год в Украине в учреждениях пенитенциарной системы не зафиксировано случаев пыток. К таким выводам пришли международные правозащитные организации.

Россия отказалась от идеи взыскания с Украины платы за газ, который поставлялся на оккупированную территорию Донбасса. По данным источников, счета за него выставляться не будут.

Газпром не будет требовать деньги за газ для ЛДНР – СМИ

Дорожная отрасль в 2017 году получила 24,5 миллиардов гривен финансирования. На эти деньги Укравтодор отремонтировал 2177 км дорог.

Глава МИДа Павел Климкин предупредил Россию о последствиях проведения выборов президента РФ в Крыму. Обещает новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.

Ранее Крутчак заявлял о связи соратника Саакашвили Максима Иванищева с Крымом и о его возможных "косвенных контактах" с Аксеновым.

"Что касается Ryanair, мы не комментируем никаких подробностей до подписания контрактов с двумя государственными аэропортами. Могу сообщить, что ориентировочно начало рейсов - это конец октября - начало ноября", - заявил министр, отвечая на вопрос о дате захода Ryanair в Украину.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком, сообщает ЦТС.

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