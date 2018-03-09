С 2002 года в Афганистане получили ранения 125 солдат бундесвера

Источник: DW

С 2002 года в Афганистане при столкновениях с исламистами получили ранения 125 военнослужащих бундесвера. Такие данные федеральное правительство предоставило в ответ на письменный запрос парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил в пятницу, 9 марта, представитель бундестага.

Кроме того, 180 человек получили травмы в результате транспортных происшествий и несчастных случаев при занятии спортом или несении службы. Еще 52 человека оставили службу из-за выявления психических расстройств.

Как следует из статистических данных бундесвера, за время присутствия миссии в Афганистане погибли 56 немецких военнослужащих.

Участие миссии в боевых действиях на территории Афганистана прекратилось в 2013 году, однако инструкторы бундесвера продолжают подготовку и обучение местных сил безопасности. В будущем численность воинского контингента Германии в Афганистане планируется увеличить с 980 до 1300 человек.

Предполагаемое ранее прекращение работы миссии оказалось невозможным из-за напряженной ситуации в охваченной кризисом стране. В 2017 году в результате атак радикального исламского движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибло свыше 10 тысяч мирных жителей.