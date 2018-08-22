С должников по алиментам взыскали 2,6 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

В Украине с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали более 2,6 млрд гривен. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства в среду, 22 августа.

В Минюсте отметили, что эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год - 2,4 млрд гривен.

Также в ведомстве напомнили, что 29 августа вступит в силу второй пакет законодательных инициатив Чужих детей не бывает.

"Это не просто инициативы, которые ужесточают ответственность неплательщиков алиментов, это комплексные законы, которые создают экономические предпосылки для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный уровень жизни и улучшение их материального состояния", - сказала Глущенко.

Также заместитель министра отметила, что новое законодательство направлено на развитие института ответственного отцовства и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязательства.