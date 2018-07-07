07.07.2018
С крыши Почаевской лавры упал монах
Источник: Українські новини
Вчера, 6 июля, в пгт. Почаев с крыши Свято-Успенской Почаевской лавры упал монах.
По предварительной информации, это произошло во время проведения ремонтных работ.
43-летний мужчина с травмами грудной клетки и переломом ребер был госпитализирован в Кременецкую больницу.
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