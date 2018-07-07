С крыши Почаевской лавры упал монах

Источник: Українські новини

Вчера, 6 июля, в пгт. Почаев с крыши Свято-Успенской Почаевской лавры упал монах.

По предварительной информации, это произошло во время проведения ремонтных работ.

43-летний мужчина с травмами грудной клетки и переломом ребер был госпитализирован в Кременецкую больницу.