С мачете. Странное нападение на посольство КНДР

Источник: Корреспондент.net

Накануне второй встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына произошло нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде. Десять человек с мачете избили и связали дипломатов, после чего вывезли из посольства всю технику.

Только 27 марта стало известно, кем были нападавшие и их цель. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Свободный Чосон. Она выступает за свержение Ким Чен Ына.

Необычное нападение на посольство КНДР

22 февраля этого года в Мадриде произошло нападение на северокорейское посольство. Прибывшие по вызову местных жителей полицейские были встречены мужчиной-азиатом, который пытался их заверить в том, что в здании диппредставительства ничего не случилось.

Вскоре ворота открылись, и из них на большой скорости выехали две элитные машины с дипломатическими номерами, но полиция не стала их преследовать. Через некоторое время автомобили нашли поблизости - нападавшие использовали их для побега.

Позже стало известно, что около десяти неизвестных ворвались в здание, связали сотрудников посольства, которых избивали и допрашивали. Они погрузили в автомобили компьютеры, мобильные телефоны и бумаги, которые им удалось найти. Вероятно, они завладели большим количеством северокорейских шифров.

Ответственность за нападение на посольство взяла на себя организация Свободный Чосон, которая называет себя оппозиционной северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Однако в ней утверждают, что произошедшее не было нападением.

"Мы ответственны за экстренную ситуацию в посольстве в Мадриде. Нас пригласили в посольство, и вопреки сообщениям, мы никого не связывали и не избивали", - говорится в заявлении опубликованном на сайте организации.

Свободный Чосон также отмечает, что другие страны не принимали в этом участие и происшествие не связано с саммитом Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое в конце февраля.

Однако, при этом, организация передала "информацию невероятной потенциальной ценности ФБР в рамках взаимно согласованных условий конфиденциальности". Госдеп США заявил, что американское правительство не имеет отношения к вторжению в северокорейское посольство.

С членами группировки не согласился рассматривающий дело о нападении испанский судья. Он говорит, что они несколько часов удерживали сотрудников посольства в заложниках, избили их и выкрали имущество.

Как пишет газета El Pais со ссылкой на судебные материалы, в какой-то момент нападавшие попытались уговорить бизнес-атташе посольства присоединиться к их движению, но тот отказался.

Организация, по словам судьи, считает себя правозащитным движением и стремится к освобождению Северной Кореи.

Сообщается, что после того, как нападавшим удалось покинуть посольство, они разбились на четыре маленькие группы, отправились в Лиссабон, откуда вылетели в американский Ньюарк. Властям уже удалось идентифицировать семь нападавших из десяти, а их лидером является гражданин Мексики, проживающий в США, Адриан Хон Чан.

Судья называет еще двоих участников налета - американского гражданина Сэма Лю и гражданина Южной Кореи Ву Лан Ри.

В заявлении Свободного Чосона руководство Северной Кореи называется "огромным преступным механизмом", а северокорейские посольства обвиняются в контрабанде наркотиков и оружия.

Свободный Чосон или Гражданская оборона Чхоллима, стала известна в 2017 году, как организация, помогающая бежать из Северной Кореи. Они заявляют, что вывезли 21-летнего сына Ким Чен Нама - старшего сводного брата Ким Чен Ына, который был отравлен в Малайзии.

Аналитический Московский центр Карнеги обращает внимание, что посольство КНДР в Мадриде до конца 2017 года возглавлял малоизвестный северокорейский дипломат Ким Хек Чхоль, который неожиданно стал представителем министерства иностранных дел Северной Кореи на переговорах с Америкой.

Эксперты центра полагают, то за нападением вероятнее всего стоит ЦРУ или другие американские спецслужбы, отмечая, что заявление Свободного Чосона написана на корейском языке с английскими кальками и грамматическими ошибками.

Мнения о причастности американских спецслужб к нападению на посольство также придерживается El Pais.