С марта субсидию будут выплачивать вместе с пенсией, - Рева

Источник: Українські новини

С 1 марта 2019 года выплата субсидий синхронизируется с выплатой пенсий.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится из месяца в месяц, изо дня в день. Эти все изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией ", - сказал министр.

Также Рева рассказал, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.

"75% людей из тех, кто получает субсидии, это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через "Укрпочту". Напрашивается вывод, выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию. Это чисто технический вопрос, нормальный, не потребует серьезных усилий", - отметил Рева.