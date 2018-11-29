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29.11.2018

С начала года лук подорожал на 90%: топ-5 продуктов, выросших в цене

Источник: Українські новини

Больше всего за год подорожали лук, морковь, капуста, пшеничная мука, пшенная и ячневая крупы.

Об этом сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"С начала 2018 все виды белого и черного хлеба подорожали на 16%. Значительно выросла в цене бакалея. Безоговорочным лидером в этом сегменте продуктов является пшенная крупа, которая добавила 50%. Пшеничная мука и ячневая крупа выросли с января по ноябрь на 18%, макаронные изделия - на 15%, манка - на 14%, рис - на 4%", - сообщил Дорошенко.

При этом, только цена гречки и сахара с начала года снизилась соответственно на 25% и 8%.

Отмечается, что из мясной корзины больше всего выросли в цене свинина - на 17% и филе курицы - на 16%, вареная колбаса и говядина прибавили 11%, куриная тушка - 9%, мороженая рыба - 8% и сало - 7%.

Среди молочных продуктов больше всего подорожала сметана - на 7%, молоко и сливочное масло - на 5%, а кисломолочные сыры - на 3%.

Группа-лидер по росту стоимости - это овощи борщового набора. Так, лук добавил 90%, морковь - 80%, капуста - 65% и картофель - 9%.

То есть, в ТОП-5 продуктов (по данным Государственной службы статистики), которые больше всего выросли в цене в Украине с начала года, вошли:

  1. лук репчатый + 90%;
  2. морковь + 80%;
  3. белокочанная капуста + 65%;
  4. пшена крупа + 50%;
  5. пшеничная мука и ячневая крупа + 18%.

"Альтернативное исследование Ассоциации поставщиков торговых сетей показывает, что с 28 февраля по 1 ноября 2018 подорожали хлебобулочные изделия, а именно хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 13%, батон - на 16%, хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 20%, а ржаной хлеб - на 21%", - отметил Дорошенко.

При этом пшено подорожало на 44%, макароны - на 34%, рис - на 17%, манка и мука - на 15% и масло - на 5%, а подешевели гречка - на 13% и сахар - на 3%.

Также выросли в цене. молочные продукты: молоко - на 18%, сливочное масло - 16%, сметана - 7%, сыр - 3%;

А из мясной корзины больше всего подорожало филе курицы - на 19%, колбаса - 18%, свинина - 15%, говядина - 11%, сало - 7%. Из овощей борщового набора: лук подорожал на 48%, морковь - на 47%, капуста - на 14%, картофель - на 8%.

Соответственно, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали с 28 февраля по 1 ноября 2018 года, выглядит следующим образом:

  1. лук + 48%
  2. морковь + 47%
  3. пшено + 44%
  4. макароны + 34%
  5. ржаной хлеб и ячневая крупа + 21%.

"Не печальтесь за тем, что было, а наслаждайтесь тем, что есть", - советует председатель.

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