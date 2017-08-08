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08.08.2017

С начала года Россия "заслала" в Украину почти три десятка "воров в законе", - Князев

Источник: 112.ua

С начала года Россия "заслала" в Украину почти три десятка "воров в законе". Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД. 

Князев напомнил последний случай задержания криминального авторитета в аэропорту "Борисполь". После допроса "вора" по кличке "Пецо", полиция, по словам Князева. получила четкий ответ - им ("ворам в законе", - ред.) дана команда дестабилизировать ситуацию Украине. 

"Глава полиции сообщил, что за последние 7 месяцев Россия в нашу страну сослали 29 "воров в законе", - сказано в сообщении прес-службы МВД. 

В МВД сообщают, что только за первую неделю проведения операции "Мигрант" 91 иностранца уличили в совершении уголовных преступлений. О подозрении объявили уже 17 их них, еще относительно 24 иностранцев применены меры пресечения (относительно 8 соджержание под стражей, еще 4 взяты под домашний арест). Также доказана причастность иностранцев к совершению двух умышленных убийств, одного факта нанесения тяжких телесных повреждений, разбоя и двух грабежей. По всем этим преступлениям фигурантам сообщено о подозрении. 

В процессе отработки операции, в полиции выявили еще одну проблему. Отмечается, что во время задержания подозреваемого, правоохранители не всегда могут выяснить его личность из-за отсутствия документов. В частности из-за этого, подозрения объявлены только по 17 преступлениям, тогда как зафиксировано из 91. Глава Госмиграционной службы Максим Соколюк в свою очередь отметил, что ГМС не имеет права разглашать личные данные иностранцев без открытия уголовного дела. Однако отмечается, что ведомства будут усилять сотрудничество и обмен информацией по незаконным мигрантам, не нарушая права человека.  

 
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