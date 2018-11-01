С начала года заболеваемость корью в Украине повысилась в 17 раз

Источник: Українські новини

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года заболеваемость корью в Украине повысилась в 17 раз до 35 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Заболеваемость корью в Украине постоянно растет: только за последнюю неделю заболело 1319 человек, а с начала года - более 35 000. За девять месяцев 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 17 раз", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по оперативным данным, по состоянию на 26 октября 2018 в Украине заболели корью 35233 человека, в частности 21468 детей и 13765 взрослых.