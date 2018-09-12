С начала года задержали семь тысяч взяточников

Источник: Корреспондент.net

За восемь месяцев текущего года в Украине были разоблачены семь тысяч взяточников. Об этом на брифинге в среду, 12 сентября сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины, Андрей Лысенко.

"Всего с начала этого года органами прокуратуры задокументировано 6923 случая получения неправомерного вознаграждения и других коррупционных преступлений, из них 2385 обвинительных актов передано в суд и уже 516 человек получили свои приговоры", - сказал Лысенко.

Вместе с тем, накануне сообщалось, что за восемь месяцев в бюджет поступило лишь 65,7 тысяч гривен, конфискованных "за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения". За три летних месяца суды вернули государству 4 432 гривны, конфискованных у коррупционеров.