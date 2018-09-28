С Насирова сняли электронный браслет

Источник: Корреспондент.net

С бывшего главы Государственной фискальной Украины Романа Насирова сняли обязанность носить электронный браслет. Такое решение в пятницу, 28 сентября, принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает УНН со ссылкой на прокурора САП Романа Сымкива.

Вместе с тем, суд продлил ему процессуальные обязанности в рамках меры пресечения.

"Сегодня состоялось заседание по делу Насирова. Суд продлил обязанности (относительно Насирова - ред.), но отказали в части ношения браслета", - сказал он.

Сымкив отметил, что стороне обвинения не ясно, какие именно аргументы стороны защиты убедили суд не продолжить обязанность ношения электронного браслета в отношении обвиняемого.

Также он добавил, что следующее заседание состоится 23 октября.