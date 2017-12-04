С Нового года в Украине снизят цены на "растаможку" автомобилей

Источник: Українські новини

Минэкономразвития обещает снизить цены на растаможку автомобилей в 2018 году. А также опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины.

Нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из ЕС в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Соглашением предусмотрен переходный период для легковых автомобилей длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно будут сокращаться до нуля.

Для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза в 2018 году ставки ввозной пошлины устанавливаются в следующем объеме:

Бензиновые:

С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 2 200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом свыше 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

Дизельные:

С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости. С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости. С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

Электромобили: Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокая пошлина (обычно 10%) от таможенной стоимости машины. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%).