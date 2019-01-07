С Рождества начинаются Святки – 12 дней, связанных с рождением Христа. Они будут продолжаться до Крещения.

Источник: Корреспондент.net

В Украине христиане восточного обряда в понедельник, 7 января, отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года.

В этот день Рождество празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении Юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

Согласно Библии, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время поездки на перепись населения в Вифлеем. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу.

Празднуя Рождество спасителя мира, христиане ежегодно собираются на торжественные рождественские богослужения.

Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.